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© REUTERS / ESSAM AL-SUDANI
وبشأن ما إذا كان التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية يشارك في التحقيقات، بيّن رسول أن "الجانب العراقي هو فقط من يقوم بالتحقيق في هذه الهجمات ولا علاقة للتحالف الدولي بها".
وتوعدت قيادة العمليات المشتركة للقوات العراقية، اليوم الأربعاء، باتخاذ إجراءات رادعة ضد الجهات التي تقف وراء إطلاق صواريخ كاتيوشا في بغداد والمحافظات.
وقالت القيادة، في بيان لها: "تنفيذا لما جاء في بيان القائد العام للقوات المسلحة الصادر يوم 18 حزيران/ يونيو 2019، كلفت قيادة العمليات المشتركة جميع الأجهزة الاستخبارية بجمع المعلومات وتشخيص الجهات التي تقف خلف إطلاق الصواريخ والقذائف على عدد من المواقع العسكرية والمدنية في بغداد والمحافظات؛ لتتخذ القوات الأمنية الإجراءات الرادعة ضدها أمنيا وقانونيا".
وأضافت القيادة: "تؤكد قواتكم الأمنية بكل تشكيلاتها أنها لن تسمح بالعبث بأمن العراق والتزاماته وستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه إرباك الأمن وإشاعة الخوف والقلق وتنفيذ أجندة تتعارض مع مصالح العراق الوطنية".
وشهدت بغداد وبعض المحافظات العراقية في الآونة الأخيرة محولات متكررة لاستهداف منشآت ومواقع مختلفة بصواريخ كاتيوشا.
كانت هذه تفاصيل خبر قيادة العمليات المشتركة تكشف لـ "سبوتنيك" الغاية من الهجمات الصاروخية في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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