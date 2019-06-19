أمير الكويت يبدأ زيارة رسمية إلى العراق

بغداد (العراق)/ عامر الحساني/ الخليج 365

وصل أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، الأربعاء، إلى العاصمة العراقية بغداد، في زيارة رسمية من المقرر أن يلتقي خلالها كبار المسؤولين بالبلد الأخير.

وفي بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، قالت الرئاسة العراقية إن الرئيس برهم صالح استقبل أمير دولة الكويت في مطار بغداد".

ووفق تقارير إعلامية عراقية، من المتوقع أن تتصدر الأزمة الأمريكية الإيرانية الملفات التي سيناقشها أمير الكويت مع المسؤولين العراقيين.

ووفق وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، فإن "الزيارة تأتي في إطار مساع للتقارب وتصفية المشاكل العالقة بين البلدين، وبعد زيارة أجراها رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي للكويت أواخر أيار (مايو) الماضي".

وبحسب المصدر نفسه، فإنه من المقرر أن "يلتقي أمير الكويت صالح، ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة".

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وتعد زيارة أمير الكويت للعراق الثانية من نوعها منذ غزو نظام صدام لبلاده قبل نحو 3 عقود، بعد أولى في عام 2012، عندما شارك أمير الكويت في القمة العربية المنعقدة في العراق آنذاك.

وفي 23 مايو/ أيار الماضي، أجرى رئيس وزراء العراق زيارة إلى الكويت، وقال، حينها، إن حكومته تعمل على تصفير المشاكل بين البلدين.

وقبل ذلك، وتحديد في 12 من الشهر نفسه، زار وفد عراقي يضم 15 مسؤولا الكويت، برئاسة وزير الخارجية محمد علي الحكيم، لرئاسة اجتماع اللجنة الوزارية العراقية الكويتية المُشترَكة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.