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الخليج - ابراهيم محمد ال فرحان
أكد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن أمانة عسير تعزز جهودها في إيجاد وتأهيل المتنفسات الطبيعية والمساحات الخضراء التابعة لها من حدائق عامة ومتنزهات للمواطنين و الزوار بجاهزية عالية .
جاء ذلك خلال جولة مفاجئة قام بها الحميدي على حدائق مدينة أبها التي تم انشاؤها و تأهيلها و تهيئتها منذ وقت مبكر و التي تأتي ضمن اعمال الأمانة لاستقبال صيف هذا العام .
مبينا بأن الأمانة قد استطاعت زيادة المسطحات الخضراء الى الضعف بما ساهم في ايجاد حدائق متكاملة الخدمات والمرافق .
وتم التأكد من فاعلية برنامج الأمانة الساعية الى التوسع في تأهيل الحدائق وإعادة تدعيمها بالخدمات بعد تخطيطها بما يلبي احتياجات أهالي و الزوار .
و نوه على أهمية الدور المشترك الذي يجب أن يسود ما بين الأمانة والمواطن بما يحقق ديمومة استقبال الحدائق والمتنزهات للمواطنين وعائلاتهم و الحفاظ عليها من خلال توفير الرعاية التي تحافظ على عناصر ومرافق الحدائق .
و وجه فرق الرقابة و الصيانة والتشغيل بتكثيف جهودهم الرقابية و اعمال في الحدائق العامة و المرافق العامة .
كما تهيب امانة منطقة عسير في حال وجود أي ملاحظات او شكاوى تتعلق بالحدائق و المرافق العامة سرعة التواصل عبر هاتف البلاغات الموحد 940 .
يذكر ان الأمانة قامت بتوسعة و تأهيل العديد من الحدائق بمدينة أبها وفق خطط مدروسة حيث تم تطوير شبكات الخدمات فيها بما يتوافق مع جهود التطوير الشاملة للحدائق لتعزز بذلك جهودها في زيادة المسطحات الخضراء و الحدائق
كانت هذه تفاصيل خبر الحميدي في جولة تفقدية مفاجئة للتأكد من جاهزية الحدائق بأبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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