قوات_الاحتلال تعتقل أربعة فلسطينيين من محافظة بيت لحم

الخليج - واس اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، أربعة مواطنين فلسطينيين من محافظة بيت لحم. وأفاد مصدر في بيت لحم “، بأن قوات الاحتلال اعتقلت براء إبراهيم أحمد شكارنة الليلة الماضية على حاجز الكونتينر، وهو من قرية نحالين غرب المحافظة. وأضاف، أن تلك القوات اعتقلت كلا من: مجدي مهدي طقاطقة، ونصار ماجد عمر طقاطقة من بلدة بيت فجار جنوبا، ومصطفى علي المعطي من شارع الصف وسط مدينة بيت لحم، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها.

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