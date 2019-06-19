- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي المقصود بالتغييرات في المقررات الدراسية، بعد تداول خطاب داخلي بشأن النسخ القديمة من المقررات واستبدالها بنسخ جديدة.
ونفى العصيمي – في حديث لبرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية” – أن يكون المقصود بالتعديل هو إقرار مناهج دراسية مختلفة عن المناهج السابقة، مشيراً إلى أن الوزارة تجري عمليات التعديل سنوياً، وتتخلص من النسخ القديمة أو الفائضة بتدويرها والاستفادة من الورق في طباعة نسخ أخرى.
وأضاف أن المقصود بالتغييرات هي التعديلات في المحتوى والإخراج للكتب المدرسية؛ إذ إن الوزارة توزع كل سنة دراسية نسخاً مصححة ومراجعة، بناءً على ملحوظات المعلمين والتربويين.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. متحدث #التعليم يكشف المقصود بتعديل “المناهج الدراسية” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.