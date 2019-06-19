اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه #المملكة

الخليج - واس

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن قواته الجوية تمكنت عند التاسعة من صباح اليوم الأربعاء من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار “مسيّرة” كانت تتجه صوب المملكة.

وقال المتحدث باسم “التحالف” العقيد الركن تركي المالكي إنه تم رصد إطلاق المليشيات الحوثية للطائرة المسيّرة من محافظة الحديدة، مبيناً أن القوات اعترضتها فوق الأجواء بمحافظة حجة قبل دخولها للمجال الجوي للمملكة.

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وأوضح أن المليشيات الحوثية الإرهابية مستمرة بمخالفة اتفاق “ستوكهولم” وخرق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، حيث تواصل اتخاذ المحافظة منصة لانطلاق الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ البالستية، والطائرات المسيّرة، إطلاق هجمات القوارب المفخخة والمسيّرة عن بعد.

وأضاف أن هذه الأعمال تمثل تهديداً حقيقياً للأمن الإقليمي والدولي وتقويض للجهود السياسية لإنجاح اتفاق “ستوكهولم”، لافتاً إلى أن المليشيات الحوثية تواصل مخالفة القانون الدولي الإنساني باتخاذ المناطق المأهولة بالسكان واتخاذ المدنيين كدروع بشرية لنشاطاتها الإرهابية المتعلقة بتخزين وإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار، وتفخيخ وإطلاق القوارب المفخخة والمسيّرة عن بعد.

وأبان العقيد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تؤكد الحق المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.