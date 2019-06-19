التدريب_التقني: باب التقديم لدبلوم الكليات التقنية للبنات في #الرياض مفتوح الآن

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صحيفة الخليج الالكترونية
دعت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الطالبات الراغبات في الالتحاق بدبلوم التقنية بالكليات التقنية للبنات في الرياض، للتقديم إلكترونياً عبر بوابة القبول الموحد للجامعات والكلية التقنية بمدينة الرياض.
ونوهت المؤسسة إلى أن باب التقديم والقبول مفتوح الآن، وسيستمر مفتوحاً حتى يوم الأحد القادم 23 شوال الجاري.
وكان التدريب التقني قد أعلن في وقت عن مواعيد التقديم لبرامج الدبلوم والبكالوريوس للعام التدريبي 1440 /1441هـ، وأوضح أن باب التقديم والقبول للجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض للبنات سيكون مفتوحاً خلال الفترة 16-23 شوال 1440هـ.
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