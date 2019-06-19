طلاب وطالبات عسير يستقبلون المصطافين بالورود

أميرة الشهري

بمتابعة من مدير عام التعليم في منطقة عسير الأستاذ سعد الجوني ، نفذ النادي الموسمي بالثانوية التاسعة للبنات بأبها ، برنامجا لاستقبال المصطافين والزوار في مطار أبها وتوزيع الورود عليهم ، والروائح العطرية ، بالتعاون مع أمانة المنطقة ، وفي إطار برنامج تعليمكم ترفيه ، وتفعيلا لمبادرة ( حسن الوفادة ) التي أقرها سمو أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال ، تحت شعار مرحبًا ألف في عسير .

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وأوضح مدير إدارة النشاط الطلابي الأستاذ خالد الشهري ، أن الفعالية تعد باكورة برامج ( تعليمكم ترفيه ) التي ستنفذ في عدد من الحدائق والمنتزهات ، بهدف تعزيز الولاء ، وتنمية قدرات ومواهب الطلاب والطالبات في كافة المجالات ، وتعزيز دور الإدارة مجتمعيا .