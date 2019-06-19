7 نصائح مهمّة لحماية العظام مع تقدّم العمر.. تعرف عليها

صحيفة الخليج الالكترونية

تصبح العظام رقيقة مع التقدّم في العمر، ما يتطلّب حماية ضرورية من الكسر والأمراض. ولذلك، فإنّ هناك العديد من النصائح التي يقدّمها الأطباء، والتي يجب الالتزام بها لحماية العظام، ومن بينها:

* تناول الخضراوات:

وتُعد أفضل مصدر لفيتامين C الذي يحفز إنتاج الخلايا المكونة للعظام.

* تمارين القوة:

أي الضغط على بعض المفاصل، ولذلك أهمية خاصة بالنسبة لأولئك الذين يعانون من قصور المفصل في الركبة، أو التهاب مفصل الورك.

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* فيتامين “د”:

يحتاج البالغون يومياً من 1000 إلى 2000 وحدة من فيتامين “د” يومياً. وللحصول على ذلك، يجب التعرض للشمس.

* الإقلاع عن التدخين:

للتدخين تأثير سلبي على العظام، ويجب الإقلاع عن ذلك فوراً.

* فحص الكثافة:

يجب الخضوع لصورة أشعة سريعة للتأكد من أن كثافة العظام سليمة، ما يعني المساهمة في تحديد مخاطر الإصابة بمرض هشاشة العظام والكسور.

* تناول الأدوية:

يمكن لمن يعانون من هشاشة العظام تناول الأدوية لمنع حدوث كسر خطير، ولكن بعد استشارة الطبيب.