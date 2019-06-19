جامعة حفر الباطن تعقد مؤتمراً صحفياً للإعلان عن تفاصيل المؤتمر الدولي الأول للجامعة

صحيفة الخليج الإلكترونية

برعاية وحضور معالي مدير جامعة حفر الباطن أ.د. محمد بن عبد الله آل ناجي نظمت الجامعة اليوم 15 شوال 1440هـ 18 يونية 2019م مؤتمراً صحفياً موسعاً، بمشاركة سعادة وكلاء الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب والطالبات وكافة منسوبي الجامعة وعدد كبير من الإعلاميين وممثلي القنوات التلفزيونية والأندية الرياضية، وتناول المؤتمر الصحفي ..، تفاصيل المؤتمر الدولي الأول لجامعة حفر الباطن تحت عنوان علم النفس الرياضي التطبيقي (الواقع … والطموح) بتاريخ 16 – 17 ربيع الأول 1441هـ / 13 – 14 نوفمبر 2019م، والذي يقام برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية

وقد استُهل الحفل بالسلام الملكي، تبعه عرض فيديو تعريفي عن المؤتمر وعن جامعة حفر الباطن واحتضانها لهذا الحدث العلمي الفريد من نوعه على مستوى الوطن العربي

وفي كلمته أوضح معالي مدير الجامعة ورئيس المؤتمر أن الحياة الجامعية ممتعة إلا أن واقعها يمتزج بالكثير من المتطلبات والتحديات سواء للقائمين على إدارتها أو لطلابها، وأن أساس العمل يقوم على توفير بيئة متكاملة تدمج بين متطلبات الحياة الجامعية الأكاديمية بطبيعتها النظرية والتطبيقية، والتي تؤمن للطلاب والطالبات مهارات سوق العمل المحلي والدولي للمنافسة بقوة على فرص العمل في الداخل والخارج.

وتطرق معالي مدير الجامعة لأهمية هذا المؤتمر الدولي للجامعة وللمنطقة بشكل كامل في كونه يتبنى واحداً من الموضوعات المتخصصة التي تربط بين البدن والعقل وهما محور الحياة الجامعية التي يفرض علينا جميعاً تجاه أبنائنا من الطلاب والطالبات أن نعمل جاهدين لنحقق لهم فرص الاندماج في الانشطة البدنية والرياضية التي تساعدهم على اكتساب أعلى مستويات اللياقة البدنية والصحية، والمساهمة في دعم القيم الأخلاقية الإيجابية كالتعاون وانكار الذات وتعزيز الانتماء والولاء لوطنهم توافقاً مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

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وختم كلمته بتدشين الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤتمر (www.asp-ksa.com) وأعلن عن دعوة جميع الباحثين والخبراء والمهتمين في مجال التربية البدنية وعلوم الرياضة وفقاً للمحاور العلمية للمؤتمر، وأن الجامعة الجامعة باحتضان هذا الحدث العلمي وتنظيمه دعماً للبحث العلمي محلياً وإقليماً ودولياً.

كما تقدم نائب رئيس المؤتمر رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر سعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي د. عادل بن عايد الشمري بإبراز أهمية البحث العلمي في جامعات المملكة العربية السعودية ودوره في رقي العملية التعليمية والمساهمة في تحقيق رؤية ٢٠٣٠ وجميع برامج التحول الوطني.

واستعرض أهمية دور علم النفس الرياضي للارتقاء بالمستوى الرياضي في الأندية الرياضية والمنتخبات الوطنية والرعاية النفسية للرياضيين وغير الرياضيين..، كما أشار د. الشمري أن جامعة حفر الباطن تولي اهتمام كبير ببرامج الدراسات العليا والبحث العلمي مؤكداً على أهميتها في تحقيق انطلاقه تعليمية رائدة للتميز والمنافسة عالمياً، وأن العمل يتم بشكل متواصل لتوفير البيئة المناسبة للتعليم والبحث العلمى ..، وفي ختام كلمته على ان هذا المؤتمر بداية ناجحة لسلسة فعاليات ومؤتمرات علمية في كافة المجالات العلمية والبحثية بالجامعة من شأنها أن تسهم في تنمية الاتصالات الثقافية والعلمية بين الجامعة والجامعات والهيئات العلمية ومراكز البحث العلمى المحلية والاقليمية والعالمية.

ومن جانبه قدم مدير المؤتمر د. أحمد بن عبد الرحمن الحراملة عميد كلية الآداب ورئيس قسم التربية البدنية والرياضية بجامعة حفر الباطن، أهمية المؤتمر ورؤيته ورسالته وأهدافه ومحاوره العلمية ..، مؤكداً أن مجال علم النفس الرياضي التطبيقي أحد أهم فروع التربية البدنية وعلوم الرياضة، وأن استخدامات هذا العلم يعول عليها بشكل كبير في الدول المتقدمة لتحقيق الانجاز الرياضي سواء على المستوى الفردي أو على مستوى الأندية الرياضية والمنتخبات الوطنية.

هذا واختتمت فعاليات المؤتمر الصحفي من خلال استقبال العديد من الأسئلة والاستفسارات والمقترحات البناءه من قبل السادة الإعلاميين والحضور، وتم إجراء العديد من المقابلات الإعلامية المصورة.