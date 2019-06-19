مايكروسوفت تتحدى ترامب وتعيد أجهزة هواوي لمتجرها الرقمي

بعد أقل من شهر على الحظر، بدأت أجهزة هواوي Huawei في العودة إلى متاجر مايكروسوفت Microsoft الرقمية هذا الأسبوع؛ حيث لوحظ أن أجهزة MateBook وMateBook 13 وMateBook Pro المحمولة عادت إلى المتجر الرقمي لمايكروسوفت.
وكانت شركة مايكروسوفت الأمريكية قد انضمت مايو/أيار الماضي إلى قائمة الشركات المقاطعة لهواوي الصينية، التزاما بالأمر التنفيذي للرئيس دونالد ترامب لتقييد شركات التكنولوجيا الصينية، وحذفت مايكروسوفت جميع أجهزة الكمبيوتر المحمول الخاصة بشركة هواوي من متاجرها.
ويبدو أن مايكروسوفت تحاول تخفيف حدة العقوبات على شركة هواوي، والبدء ببيع أجهزة لاب توب هواوي مرة أخرى.
وطالبت الشركات الأمريكية مؤخرا الحكومة الأمريكية بتخفيف العقوبات على شركة هواوي بسبب تضررها من القرار والمخاوف من اعتماد هواوي على نفسها فيما يخص نظام التشغيل والمعالجات.
وذكرت هواوي أنها تعمل على نظام تشغيل خاص بها ومن المتوقع أن يتم إطلاقه نهاية العام ومن المحتمل أن تتضرر جوجل من هذه الخطوة.
يذكر أن شركة هواوي أعلنت، أمس الإثنين، حجم خسائرها في ظل العقوبات والتي قد تصل لأكثر من 30 مليار دولار، حيث ذكرت أنها تعاني من الحظر وتهدف لتوفير بدائل في سبيل استمرار صدارة مبيعات هواتفها الذكية.
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