مؤسس هواوي يستبعد تسريح العمالة أو تقسيم الشركة

قال رن تشنج في، المؤسس والرئيس التنفيذي لهواوي، شركة التكنولوجيا العملاقة الصينية، الثلاثاء، إن شركته لن تقسم أو تبيع أعمالها الرئيسية، كما أنها لا تخطط لتسريح العمال على نطاق واسع.

وأدلى رن بهذا التصريح عند إجرائه محادثة مع عالم المستقبل الأمريكي جورج جيلدر ونيكولاس نيجروبونت، المؤسس المشترك لمختبر الإعلام لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، في المقر الرئيسي لهواوي فى شنتشن.

وردا على سؤال حول خطة هواوي لبيع وحدة أعمال الكابلات البحرية التابعة لها، ذكر المؤسس والرئيس التنفيذي لهواوي أن الشركة كانت تأمل منذ فترة طويلة في بيع هذه الأعمال، ليس للرد على الهجمات الخارجية، بل لأنها لا ترتبط كثيرا بالعمليات الرئيسية للشركة.

وقال تشنج في إن هواوي سوف تستخدم مزيدا من الموظفين في الأعمال الرئيسية، مؤكدا أن هواوي ليست لديها خطة لتسريح العمال على نطاق واسع في المستقبل.

ومؤخرا منحت شركة تشاينا موبايل، أكبر شركة اتصالات في الصين، نصف عقود معدات شبكة 5G لشركة هواوي.

وتعد الخطوة انتعاشه لشركة هواوي الصينية العملاقة، بعد أن تم الضغط عليها في الأسواق الخارجية بقرار أمريكي، بإضافتها إلى قائمة سوداء للتجارة.

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ووفقاً لصحيفة "جلوبال تايمز" الصينية، ستوفر هواوي 49% من معدات MME SGSN و54% من معدات SAE-GW GGSN، وهما نوعان من معدات الشبكات الأساسية اللازمة لتشغيل شبكات 5G فائقة السرعة.

وأضافت الشركة "تعد هواوي أحد موردينا الرئيسيين على المدى الطويل، وعلى مدار السنين قدمت لنا باستمرار منتجات وخدمات استثنائية".

وفي 6 يونيو/حزيران، منحت الصين تراخيص شبكات 5G التجارية لمشغلي شبكات الاتصالات الثلاثة في البلاد، ما يشير إلى استثمارات جديدة كبرى في أكبر سوق للهواتف المحمولة في العالم، وسط حرب تقنية مستعرة مع الولايات المتحدة.

وتم منح تراخيص الجيل الخامس بعد أن وضعت حكومة الولايات المتحدة شركة هواوي على قائمة سوداء تجارية الشهر الماضي، ما أدى إلى قطع وصول الشركة التي مقرها شنتشن إلى موردي التكنولوجيا الفائقة الأمريكيين، بما في ذلك شركات أشباه الموصلات كوالكوم وإنتل، بالإضافة إلى مزودي البرمجيات جوجل ومايكروسوفت.

وقالت الشركة في بيان بعد أن منحت الصين تراخيص الجيل الخامس: "هواوي مستعدة بالكامل" لنشر شبكات 5G التجارية في الصين".