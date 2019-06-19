سامسونج تعلن الموعد الرسمي لطرح هاتف جالاكسي NOTE 10

حددت شركة سامسونج الكورية الجنوبية للإلكترونيات يوم 7 أغسطس/آب المقبل موعدا رسميا لطرح هاتف جلاكسي Note 10 المنتظر.

وحسبما ذكر موقع "سي نت" المختص بأخبار التقنيات، فإن طرح سامسونج لهاتف جلاكسي Note 10 الجديد سيتم خلال احتفالية تنظمها الشركة الكورية بمركز "بركلايز" للمؤتمرات بحي بروكلين بمدينة نيويورك الأمريكية في الموعد المحدد.

وقال الموقع الأمريكي إن مركز "بركلايز" كان هو نفسه المكان الذي احتفلت به سامسونج بطرح هاتف Note 9 العام الماضي.

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وكان قد تم الكشف عن تسريب لتصميم هاتف سامسونج جالاكسي Note 10، حيث ظهر التصميم بوجود عدسة كاميرا في أعلى منتصف الشاشة.

وبحسب التصميم المسرب الذي نشره موقع OnLeaks، فإن شاشة الهاتف تغطي الواجهة الأمامية بنسبة تقارب 97% وتأتي بحجم 6.3 إنش QHD ويحتوي الهاتف على مستشعر للبصمة مدمجة بالشاشة.

كما سبق أن ذكرت مجلة فوربس أن الهاتف سيتم طرحه بنسختين؛ الأولى تعمل بمعالج Exynos 9825 وتدعم ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت، والأخرى بمعالج Snapdragon 855 مع ذاكرة عشوائية 12 جيجابايت.