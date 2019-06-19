بارتفاع 900 متر.. بنت العاشرة تتسلق أشهر جرف في أمريكا

أصبحت سيلا شنايتر الطفلة الأمريكية (10 سنوات) أصغر متسلق جرف إل كابيتان الشهير في متنزه يوسيميتي الوطني في كاليفورنيا، الذي يبلغ ارتفاعه 900 متر وهو من الأعلى في العالم.

وعقب تسلق سيلا الجرف الصخري في 12 يونيو (حزيران) خلال 5 أيام مع والدها وهو متسلق صاحب خبرة ومع صديق للعائلة، احتفلت بإنجازها بتناول البيتزا، وقالت الطفلة في مقطع فيديو عند وصولها إلى القمة: "لا يسعني أن أصدق ما حققته للتو".

وأوضحت لاحقا لقناة تلفزيونية: "كان شعارنا الأساسي كيف نأكل؟ بقضمات صغيرة، خطوة بخطوة يوما بيوم"، وقال والدها إن سيلا بكت عندما وصلت إلى القمة، وأوضح: "كنا مجهدين جدا بعد 5 أيام طويلة وخيمنا فوق القمة في تلك الليلة وعادت طفلة تريد أن ترى كل شيء والاستكشاف كما لو أن الأمر طبيعي"، وأكد أن رياضة التسلق أساسية في العائلة فهو التقى زوجته ووالدة سيلا عندما كان يتسلق إل كابيتان.

وتريد سيلا الآن تشجيع شقيقها البالغ 7 سنوات على السير على خطاها نحو القمة.

وتسلق أليكس هونولد، في سابقة أيضا، خلال عام 2017، من دون أي معدات وحبال باستثناء بودرة اليدين إل كابيتان، وقد احتاج إلى أقل من 4 ساعات بعد سنتين من التحضير لتحقيق هذا الإنجاز، وقد نال فيلم وثائقي تناول رحلته هذه بعنوان "فري سولو" جائزة أوسكار.