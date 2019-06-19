ارتفاع عدد إصابات الكوليرا إلى 614 في إثيوبيا

أعلنت السلطات الإثيوبية، الثلاثاء، ارتفاع عدد الإصابة بالكوليرا في البلاد من 525 إلى 614 حالة، الأسبوع الماضي.

وقال معهد الصحة العامة الحكومي: "إن الإصابات زادت تحديداً في أقاليم تجراي وأمهرا (شمالاً)، وأوروميا (وسط البلاد)، والصومال الإثيوبي (شرقاً)".

وأوضح بيني مجوس، نائب مدير عام المعهد، خلال مؤتمر صحافي في أديس أبابا، أن العاصمة الإثيوبية شهِدت ارتفاعاً في حالات الكوليرا من 5 إلى 70 من دون تسجيل وفيات.

وأكد أن السلطات تبذل جهوداً حثيثةً لتطويق المرض ومحاصرة انتشاره في جميع المناطق التي تفشّى بها، خصوصاً العاصمة أديس أبابا.

وكانت إثيوبيا أعلنت الأسبوع الماضي عن ارتفاع عدد الإصابات بالكوليرا من 377 حتى 525، مشيرةً إلى اتخاذ تدابير عاجلة لمكافحة الوباء، أبرزها توفير 770 مصلاً وإجراء حملة تطعيم شاملة، ووضع الأطباء والطواقم الطبية في حالة تأهب.