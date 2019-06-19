خلافا للسنوات الماضية... السعودية تتخذ قرارا بشأن الحجاج الإيرانيين

وأعلن قاسمي أن الخطوط الجوية الإيرانية ستبدأ تسيير الرحلات إلى السعودية لأداء مناسك الحج هذا العام بدءا من 8 يوليو/تموز المقبل، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس".

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وأشار قاسمي مؤتمر صحفي، اليوم الاربعاء، أن 86 ألفا و550 حاجا من إيران سيتوجهون للديار المقدسة هذا العام، فيما الخطوط السعودية أعلنت عن عدم المشاركة بنقلهم خلافا للسنوات الماضية، حيث كانت تشارك بنسبة 50 بالمئة من عمليات النقل.

وأوضح أن السعودية طلبت من "إيران إير" تسيير الرحلات بطائراتها الخاصة دون مشاركة أية شركة طيران أخرى، حيث جرت العادة الاستعانة بشركتي "ماهان" و"قشم إير" الإيرانيتين في هذه العمليات.

وبيّن أن شركة "إيران إير" عقدت اجتماعا مع منظمتي الحج والطيران المدني في إيران، واقترحت مشاركة "قشم إير" بنسبة 50 في المئة بعمليات نقل الحجيج، حيث تقرر اطلاق مفاوضات بهذا الشأن، فيما أن وبالواقع الحالي فإن على "إيران إير" نقل جميع الحجاج بمفردها.

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وشدد قاسمي على أنه لن تكون أية مشاكل في تزود طائرات "إيران إير" بالوقود في المطارات السعودية، لافتا إلى أن عمليات نقل الحجيج ستتم عبر طائرات من طراز إيرباص عريضة البدن من عدة مدن إيرانية.

واستأنفت السلطات الإيرانية عام 2017 إرسال حجاجها إلى السعودية بعد مقاطعتها للحج في 2016 إثر اتهامها لحكومة المملكة بأنها لم تتعهد بالحفاظ على أرواح الحجاج الإيرانيين بعد حادث التدافع الذي وقع في موسم الحج عام 2015، وأدى إلى مقتل 769 شخصا على الأقل، معظمهم إيرانيون، وإصابة 694 آخرين، حسب الرواية الرسمية السعودية، فيما أفادت تقارير إعلامية بأن المأساة أودت بحياة 2121 شخصا.

وفي يونيو/ حزيران 2018، توصلت إيران والسعودية إلى اتفاق حول تسوية قضية الحجاج الإيرانيين تم بموجبه فتح مكتب رعاية مصالحهم في المملكة، التي استقبلت في ذلك العام 85 ألف حاج من الجمهورية الإسلامية.