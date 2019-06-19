التحالف العربي يعلن تفاصيل اعتراض "طائرة مسيرة" كانت باتجاه المملكة

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وأشار المالكي إلى أن "الطائرة بدون طيار المسيّرة تم رصد إطلاقها من قبل المليشيا الحوثية من محافظة الحديدة وتم اعتراضها فوق الأجواء بمحافظة حجة قبل دخولها للمجال الجوي للمملكة".
© REUTERS / FAISAL AL NASSER
ولفت إلى أن جماعة "أنصار الله" "تواصل اتخاذ محافظة الحديدة مكانا لانطلاق الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار (المسيّرة) وكذلك إطلاق هجمات القوارب المفخخة والمسيّرة عن بعد، مايمثل تهديداً حقيقياً للأمن الإقليمي والدولي وتقويض للجهود السياسية لانجاح اتفاق ستوكهولم".
وأشار إلى أن الجماعة كذلك "تواصل مخالفة القانون الدولي الإنساني باتخاذ المناطق المأهولة بالسكان واتخاذ المدنيين كدروع بشرية لنشاطاتها الإرهابية المتعلقة بتخزين وإطلاق الصواريخ البالستية و الطائرات بدون طيار وتفخيخ وإطلاق القوارب المفخخة والمسيّرة عن بعد".
وبيّن العقيد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تؤكد الحق المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه "الأعمال العدائية والإرهابية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".
يتبع…
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