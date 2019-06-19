دبي - بواسطة محمد فارس تطبيق مستندات قوقل "Docs" يحصل على واجهة مستخدم جديدة "بيتا" © Tech World قدمت بواسطة

استغرق برنامج قوقل الخاص للتحوّل من واجهة هولو إلى ماتيريال ديزاين سنوات، ولكن مع تصميمها الجديد أصبح أمر التحوّل بوتيرة سريعة. حيث تم بالفعل تحديث العديد من تطبيقات الشركة ومدّها بهذا التصميم، وما زال هناك عدد قليل آخر ينتظر دوره منها تطبيق مستندات قوقل المعروف.

ولكن الآن، يبدو أن محرر المستندات “Docs” سيكون التطبيق الأوّل بين إخوته يحصل على واجهة المستخدم الجديدة، مع الإشارة أن هذه النسخة تجريبية ومتاحة حصرًا لمستخدمي أندرويد.

تصميم مستندات قوقل الجديد

عمومًا، من المُلاحظ في هذا الإصدار، تم التخلّص من شريط العنوان الأزرق واستبداله بشريط أبيض، مع عدم الدعم ولحتى هذه اللحظة للوضع المُظلم.

كذلك توجد أيقونة جديد للمخطط التفصيلي، بما في ذلك زر “+” عائم يتضمن أربع اختصارات عائمة.

وفي منتصف الشريط العلوي ستلاحظ شعار مُلوّن لمستندات قوقل، مع نقل آلية الفرز أسفل الواجهة.

ومن الملاحظات الأخرى، تم إزالة أثر صورة خلفية الملف الشخصي في Google+ في القائمة. وقد حصلت صفحة النماذج على خلفية بيضاء بدلاً من الخلفية الرمادية.

وفي صفحة محرر المستندات ليس هناك الكثير من التغيّرات، فقط أصبح اللون الأبيض هو الطاغي على كل الالوان.

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أما بالنسبة إلى شاشة معلومات المستند، فلن ترى أي تبديل، لكن الخيارات لا تزال موجودة.

أخيرًا، وكما أشرنا سابقًا، هذه النسخة ما هي إلّا محض إختبار ولعدد محدد من مستخدمي أندرويد، لذلك يبدو أن هذا اختبار محدود للغاية ومن جانب الخادم.

وحاليًا أفضل رهان لك للحصول على هذا الإصدار، هو تحميل أحدث إصدار من تطبيق المستندات الخاص بقوقل عبر ملفه الـ APK:

من هنا.

المصدر:

Android Police

التدوينة تطبيق مستندات قوقل “Docs” يحصل على واجهة مستخدم جديدة “بيتا” ظهرت أولاً على عالم التقنية.