لعبة ROME: Total War – Barbarian Invasion متاحة الآن على أندرويد

دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة "لعبة

© Tech World قدمت بواسطة "لعبة

في نهاية العام الماضي، رأينا أخيرًا الإصدار الرسمي لـ ROME: Total War على متجر قوقل بلاي، وذلك بعد عامين من إطلاق نفس الإصدار على نظام تشغيل iOS، لذلك يمكنك أن تتخيل أن عددًا لا بأس به من مستخدمي أندرويد كانوا حريصين على الحصول على اللعبة الاستراتيجية الكلاسيكية. في سياق آخر، وبفضل تغريدة حديثة من Feral Interactive مُطوّرة اللعبة، سيكون هناك إصدار جديد من اللعبة يحمل اسم ROME: Total War – Barbarian Invasion.

وأشارت الشركة، بأن هذا الإصدار سيكون متاح على متجر الأندرويد قوقل بلاي في وقت ما من الشهر الحالي، لذلك كان من المتوقع أن يصل في أي لحظة من هذا الشهر.

والآن وبشكل رسمي، تم إتاحة لعبة الاستراتيجية ROME: Total War – Barbarian Invasion على متجر قوقل بلاي، وستظل هذه اللعبة متاحة بسعر 4.99$.

فيما يخص متطلبات التشغيل للعبة ROME: Total War ، فهي تتطلب جهاز أندرويد يعمل بإصدار أندرويد 8.0 فأحدث، وذاكرة وصول عشوائي “رام” بحجم 3 غيغابايت على الأقل.

فضلًا عن معالج من فئة كوالكوم سناب دراغون 625/670/810/820/821/835/845، أو MediaTek Helio P20 أو HiSilicon Kirin 710/950/970/980 أو Samsung Exynos 8890/8895/9810/9820.

وأدناه قائمة بالأجهزة المدعومة للعبة ( ROME: Total War ):

Google Pixel

Google Pixel XL

Google Pixel 2

Google Pixel 2 XL

Google Pixel 3

Google Pixel 3 XL

Google Pixel 3a

Google Pixel 3a XL

HTC U12+

Huawei Nexus 6P

Huawei Honor 8

Huawei Honor 10

Huawei Mate 10

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 Lite

LG V30+

Meizu X8

Motorola Moto Z2 Force

Nokia 8

OnePlus 3T

OnePlus 5T

OnePlus 6T

Razer Phone

Samsung Galaxy S7

Samsung Galaxy Note8

Samsung Galaxy S8

Samsung Galaxy Note9

Samsung Galaxy S9

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10+

Samsung Galaxy S10e

Samsung Galaxy Tab S4

Sony Xperia XZ1

Sony Xperia XZ2 Compact

Xiaomi Redmi Note 5

Xiaomi Mi 5

Xiaomi Mi 6

Xiaomi Pocophone F1

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أخيرًا، لتحميل لعبة ROME: Total War – Barbarian Invasion يمكنك الانتقال الى صفحتها من على متجر قوقل بلاي من هنا.

التدوينة لعبة ROME: Total War – Barbarian Invasion متاحة الآن على أندرويد ظهرت أولاً على عالم التقنية.