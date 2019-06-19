لعبة ROME: Total War – Barbarian Invasion متاحة الآن على أندرويد

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في نهاية العام الماضي، رأينا أخيرًا الإصدار الرسمي لـ ROME: Total War على متجر قوقل بلاي، وذلك بعد عامين من إطلاق نفس الإصدار على نظام تشغيل iOS، لذلك يمكنك أن تتخيل أن عددًا لا بأس به من مستخدمي أندرويد كانوا حريصين على الحصول على اللعبة الاستراتيجية الكلاسيكية. في سياق آخر، وبفضل تغريدة حديثة من Feral Interactive مُطوّرة اللعبة، سيكون هناك إصدار جديد من اللعبة يحمل اسم ROME: Total War – Barbarian Invasion.
وأشارت الشركة، بأن هذا الإصدار سيكون متاح على متجر الأندرويد قوقل بلاي في وقت ما من الشهر الحالي، لذلك كان من المتوقع أن يصل في أي لحظة من هذا الشهر.
والآن وبشكل رسمي، تم إتاحة لعبة الاستراتيجية ROME: Total War – Barbarian Invasion على متجر قوقل بلاي، وستظل هذه اللعبة متاحة بسعر 4.99$.
فيما يخص متطلبات التشغيل للعبة ROME: Total War ، فهي تتطلب جهاز أندرويد يعمل بإصدار أندرويد 8.0 فأحدث، وذاكرة وصول عشوائي “رام” بحجم 3 غيغابايت على الأقل.
فضلًا عن معالج من فئة كوالكوم سناب دراغون 625/670/810/820/821/835/845، أو MediaTek Helio P20 أو HiSilicon Kirin 710/950/970/980 أو Samsung Exynos 8890/8895/9810/9820.
وأدناه قائمة بالأجهزة المدعومة للعبة ( ROME: Total War ):
- Google Pixel
- Google Pixel XL
- Google Pixel 2
- Google Pixel 2 XL
- Google Pixel 3
- Google Pixel 3 XL
- Google Pixel 3a
- Google Pixel 3a XL
- HTC U12+
- Huawei Nexus 6P
- Huawei Honor 8
- Huawei Honor 10
- Huawei Mate 10
- Huawei Mate 20
- Huawei Mate 20 Lite
- LG V30+
- Meizu X8
- Motorola Moto Z2 Force
- Nokia 8
- OnePlus 3T
- OnePlus 5T
- OnePlus 6T
- Razer Phone
- Samsung Galaxy S7
- Samsung Galaxy Note8
- Samsung Galaxy S8
- Samsung Galaxy Note9
- Samsung Galaxy S9
- Samsung Galaxy S10
- Samsung Galaxy S10+
- Samsung Galaxy S10e
- Samsung Galaxy Tab S4
- Sony Xperia XZ1
- Sony Xperia XZ2 Compact
- Xiaomi Redmi Note 5
- Xiaomi Mi 5
- Xiaomi Mi 6
- Xiaomi Pocophone F1
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أخيرًا، لتحميل لعبة ROME: Total War – Barbarian Invasion يمكنك الانتقال الى صفحتها من على متجر قوقل بلاي من هنا.
التدوينة لعبة ROME: Total War – Barbarian Invasion متاحة الآن على أندرويد ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.