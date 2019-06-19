أول رئيس منتخب بالمالديف: وفاة مرسي بالسجن "عار"

عبد الجبار أبوراس / الخليج 365
عزّى الرئيس المالديفي الأسبق، محمد نشيد، في وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، قائلا إن وفاته بالسجن "فضيحة وعار".
جاء ذلك في تغريدة لنشيد، أول رئيس منتخب ديمقراطيا في المالديف، عبر حسابه في تويتر.
وقال نشيد الذي يشغل حاليًا رئيس البرلمان في المالديف "وفاة محمد مرسي فضيحة وعار.. كان ينبغي ألّا يكون في السجن، وألا يُعزل بانقلاب".
وتابع في التغريدة ذاتها: "وكان ينبغي على المجتمع الدولي ألا يعترف أبدا بنظام ما بعد الانقلاب"، في إشارة إلى حكومة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.
واختتم قوله داعيًا الله أن يُدخل مرسي جنة الفردوس وأن يصبّر أهله.
وتولى محمد نشيد، أحد مؤسسي الحزب الديمقراطي في المالديف، رئاسة البلاد في الفترة بين 2008 و2012، ويعد أول رئيس ديمقراطي منتخب.
والإثنين، أعلن التلفزيون المصري وفاة مرسي، إثر تعرضه لنوبة إغماء أثناء محاكمته في قضية "التخابر مع حماس".
ونقلت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية عمن أسمتهم زملاء لمرسي، أن الأخير ترك مغشيًا عليه لأكثر من 20 دقيقة عندما فقد وعيه في قاعة المحكمة، ولم يقدم له الإسعاف الأولي بالسرعة اللازمة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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