الجيش اليمني يطلق عملية عسكرية لتحرير محافظة البيضاء

مأرب (اليمن) / علي عويضة / الخليج 365

أطلق الجيش اليمني، الأربعاء، عملية عسكرية واسعة لتحرير محافظة "البيضاء" وسط البلاد، من مسلحي الحوثي، حسب مسؤول يمني.



وقال عارف العمري، مدير عام الإعلام والعلاقات العامة في محافظة البيضاء، إن عملية عسكرية واسعة انطلقت اليوم (الأربعاء) لتحرير المحافظة من الحوثيين.

وأوضح العمري في اتصال مع الخليج 365، أن وحدات عسكرية من مختلف الألوية تشارك في العملية، بمساندة ودعم من طيران التحالف العربي، انطلاقا من محافظة مأرب شرقي البلاد.

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وذكر بأن الجيش حقق انتصارات مع انطلاق المعركة، دون مزيد من التفاصيل.



ويسيطر الحوثيون على مركز المحافظة ومديريات أخرى منذ مطلع العام 2015.

وتكمن أهمية محافظة البيضاء في أنها تربط بين المحافظات الجنوبية والشمالية، وتتداخل حدودها مع عدة محافظات يمنية هي صنعاء ومأرب (شرق) وشبوة (جنوب شرق)، وذمار (شمال) وإب (وسط) والضالع ولحج وأبين (جنوب).الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.