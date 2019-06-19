مأرب (اليمن) / علي عويضة / الخليج 365
أطلق الجيش اليمني، الأربعاء، عملية عسكرية واسعة لتحرير محافظة "البيضاء" وسط البلاد، من مسلحي الحوثي، حسب مسؤول يمني.
وقال عارف العمري، مدير عام الإعلام والعلاقات العامة في محافظة البيضاء، إن عملية عسكرية واسعة انطلقت اليوم (الأربعاء) لتحرير المحافظة من الحوثيين.
وأوضح العمري في اتصال مع الخليج 365، أن وحدات عسكرية من مختلف الألوية تشارك في العملية، بمساندة ودعم من طيران التحالف العربي، انطلاقا من محافظة مأرب شرقي البلاد.
وذكر بأن الجيش حقق انتصارات مع انطلاق المعركة، دون مزيد من التفاصيل.
ويسيطر الحوثيون على مركز المحافظة ومديريات أخرى منذ مطلع العام 2015.
وتكمن أهمية محافظة البيضاء في أنها تربط بين المحافظات الجنوبية والشمالية، وتتداخل حدودها مع عدة محافظات يمنية هي صنعاء ومأرب (شرق) وشبوة (جنوب شرق)، وذمار (شمال) وإب (وسط) والضالع ولحج وأبين (جنوب).الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمني يطلق عملية عسكرية لتحرير محافظة البيضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.