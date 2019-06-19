"رولز-رويس" تطرح 3 طرز استثنائية في أبوظبي

تواصل أبوظبي موتورز، الوكيل الحصري لسيارات رولز-رويس في أبوظبي والعين، تقديم الجديد والمبهر من السيارات المصممة حسب الطلب ضمن برنامج بيسبوك، حيث طرحت ثلاثة تصاميم رائعة ولافتة ضمن طرازات كالينان ورايث وداون.

الطراز الأول "كالينان باللون الأخضر الداكن" جاء بتصميم داخلي باللونين البيج الكريمي وموكاسان، وعناصر داكنة تشمل عجلة القيادة، وخشب الشيفرون.

وتم تعزيز اللون الأخضر الداكن للتصميم الخارجي عبر غطاء المحرك ذي اللون الفضي اللامع؛ وذلك لإضافة المزيد من التميز الذي يتمتع به التصميم، بالإضافة إلى السقف الزجاجي البانورامي ليستمتع الركاب بالمشاهد الرائعة في الخارج والداخل، وتتوفر كالينان بمقاعد فاخرة ومنفصلة لكل راكب.

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ويأتي طراز داون باللون الأخضر الداكن أيضاً، مع تصميم داخلي يمتاز بلونين، الأخضر والأخضر الصنوبري كطلب خاص، تتحوّل داون بطبيعتها العفوية إلى سيارة مكشوفة مع خاصية غطاء البيسبوك الأخضر والقابل للكشف خلال 22 ثانية فقط.

وبروحها التي لا تهدأ، تتجلى بيسبوك رايث الأحدث في أبوظبي موتورز بأسلوب واثق ومزيج من اللون الأزرق الملكي والأزرق الفاتح.

وزودت السيارة بإطارات ذات تصميم ديناميكي بقياس 21 إنش مع 10 عوارض ويمتد اللون الأزرق إلى داخل السيارة، حيث تتناغم الألواح الخشبية مع مجموعة الألوان الثلاثة الأزرق الداكن، أزرق الكوبالت وأزرق تشارلز.