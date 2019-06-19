روسيا: نتعرض لهجمات إلكترونية أمريكية مستمرة

أعلن الكرملين أن موسكو تتعرض لهجمات الكترونية أمريكية "منذ سنين"، وذلك تعليقاً على مقال في صحيفة نيويورك تايمز، ذكر أن واشنطن تعمل على تكثيف الهجمات الإلكترونية على روسيا بشكل كبير.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيكسوف، الثلاثاء "نحن - وأنا أتحدث عن العديد من منظماتنا الإعلامية والمالية والمؤسسات الحكومية والبنى التحتية الأساسية - تعرضنا لهجمات مستمرة منذ سنين".

وتابع: أن "الهجمات الالكترونية جاءت من عدة دول غربية من بينها الولايات المتحدة".

وأوضح بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "اقترح على واشنطن عدة مرات وعلى نظيره الأمريكي العمل معاً في مجال الأمن المعلوماتي"، لكن "زملاءنا الأمريكيين رفضوا هذه الاقتراحات".

وأفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن الحكومة الأمريكية كثفت عمليات الاختراق المعلوماتية لشبكة الكهرباء وأهداف أخرى في روسيا، لتوجيه تحذير لموسكو التي يشتبه بأنها تشن حملة قرصنة معلوماتية في الولايات المتحدة، والمتهمة بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

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وتابعت أن ذلك استعداداً لشن هجوم إلكتروني محتمل في حال نشوب نزاع كبير بين البلدين.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين أنه لم يتم إطلاع ترامب على تفاصيل هذه العمليات، إذ تتردد وزارة الدفاع وأجهزة الاستخبارات في إطلاع الرئيس على العمليات الجارية ضد روسيا "خوفاً من رد فعله، ومن احتمال أن يبطل الأمر أو يبحثه ربما مع مسؤولين أجانب".

كما نقلت الصحيفة عن مسؤولين في مجلس الأمن القومي أنهم لم يبدوا مخاوف أمنية حيال كشف هذه المعلومات، ما يشير ربما إلى أن القصد من بعض عمليات الاختراق أن يعلم بها الروس.

بدوره، اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، الصحيفة "الفاشلة" بارتكاب "عمل قد يرتقي إلى الخيانة".

وكتب على تويتر "هذا عمل قد يرتقي إلى الخيانة من قبل صحيفة كانت عظيمة فيما مضى تسعى يائسة لقصة، أي قصة، حتى لو كانت تضر ببلادنا".