شكرا لقرائتكم وزير الخارجية الأميركي: حماية خطوط الملاحة مسؤولية دولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن – "الحياة" | منذ 3 ساعات في 19 يونيو 2019 - اخر تحديث في 18 يونيو 2019 / 23:26

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اليوم (الثلثاء)، أن حماية خطوط الملاحة الدولية هي مسؤولية دولية مشتركة.



وأوضح بومبيو، في مؤتمر صحافي من مقر القيادة الوسطى في تامبا بولاية فلوريدا، أن الولايات المتحدة ستقوم بدورها، وحماية خطوط الملاحة الدولية هي مسؤولية دولية مشتركة، مبيّنًا أن محادثات مكثفة تجري مع القيادة الوسطى على المستوى التكتيكي في شأن الوضع في الخليج.

وشدد الوزير الأميركي، أن تصرف إيران بهذه الطريقة ليس من مصلحتها، وأن إدارة الرئيس دونالد ترامب قادرة على مواجهة هذا التحدي، مشيراً إلى أن واشنطن ستستمر في تزويد الأطراف كافة بالمعلومات المتوافرة حول الهجمات التي تعرضت لها ناقلات النفط في الخليج.