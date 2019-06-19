شكرا لقرائتكم جنبلاط يتحدث عن "تسوية الذل والاستسلام" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 4 ساعات في 19 يونيو 2019 - اخر تحديث في 18 يونيو 2019 / 22:17
اعتبر رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط أن "في فلسطين صفقة قرن وفي لبنان صفقة قرن. هناك أرض وشعب على مشارف المصادرة والتهجير وهنا اتصالات وكهرباء وأملاك بحرية ومصافي ونفط وغاز على مشارف القرصنة والتوزيع والتخصيص".
وأضاف جنبلاط في تغريدة له على "تويتر": "هناك صهر وهنا صهر يعبثون بالأخضر واليابس. هناك رئيس يهدد العالم يمينا وشمالا وهنا تسوية القهر الذل والاستسلام".
كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط يتحدث عن "تسوية الذل والاستسلام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحياة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.