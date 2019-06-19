شكرا لقرائتكم جنبلاط يتحدث عن "تسوية الذل والاستسلام" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 4 ساعات في 19 يونيو 2019 - اخر تحديث في 18 يونيو 2019 / 22:17

اعتبر رئيس "​الحزب التقدمي الاشتراكي"​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ أن "في ​فلسطين​ صفقة قرن وفي ​لبنان​ صفقة قرن. هناك أرض وشعب على مشارف المصادرة والتهجير وهنا اتصالات وكهرباء وأملاك بحرية ومصافي ونفط وغاز على مشارف القرصنة والتوزيع والتخصيص".



وأضاف جنبلاط في تغريدة له على "تويتر": "هناك صهر وهنا صهر يعبثون بالأخضر واليابس. هناك رئيس يهدد العالم يمينا وشمالا وهنا تسوية القهر الذل والاستسلام".