شكرا لقرائتكم وزيرة الدفاع الفرنسية في بيروت قريبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - باريس - "الحياة" | منذ 6 ساعات في 19 يونيو 2019 - اخر تحديث في 18 يونيو 2019 / 21:40

كشف رامي عدوان سفير لبنان في فرنسا أن وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي ستزور لبنان في نهاية الشهر الجاري أو أوائل الشهر المقبل.



وقال عدوان ل"الحياة" على هامش معرض "لوبورجي" للطيران حيث شارك وفد عسكري لبناني إنه التقى الوزيرة بارلي التي كانت تجول مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في معرض "لوبورجي" واكدت له انها تستعد لزيارة قريبة في نهاية الشهر الى لبنان. وقال إن بارلي ستقوم بهذه الزيارة لمتابعة ما تمت مناقشته مع وزير الدفاع اللبناني بوصعب عندما التقته في برلين قبل شهرين.

وأوضح أن وزارة الدفاع الفرنسية عازمة على مساعدة الجيش اللبناني بدعيم تسليحه وتحديثه، وزيارة بارلي أيضا مرتبطة بالخطة الاستراتيجية التي يضعها الجيش لانشاء اللواء المثالي وايضا لتقويم عمل الافواج الحدودية.

إلى ذلك حضر المعرض وفد عسكري لبناني مؤلف من الملحق العسكري اللبناني في سفارة لبنان في فرنسا الجنرال نمر أبي ناصيف ونائب رئيس الأركان للتخطيط العميد جوزف ساركيس ونائب رئيس الاركان للتجهيز العميد زياد نصر وقائد القوات الجوية العميد زياد هيكل.