شكرا لقرائتكم أبو فاعور للسفير البخاري: أمن المملكة هو أمن للعرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 8 ساعات في 19 يونيو 2019 - اخر تحديث في 18 يونيو 2019 / 20:41

عرض وزير الصناعة اللبناني وائل ابو فاعور مع السفير السعودي لدى لبنان وليد بالخاري، في حضور الملحق التجاري في السفارة سالم الشهراني، العلاقات الثنائية بين لبنان والمملكة العربية السعودية على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والصناعية والتبادلية.



Advertisements

وتركز النقاش حول تقديم اقتراحات لتفعيل المشاريع الاقتصادية والاستثمارية المشتركة، وتحديدا في مجال تطوير وتحديث وتوسيع قطاع الصناعات الغذائية التي يمكن أن تشكل سلة غذائية متكاملة ومتنوعة لدول الخليج العربي، اضافة إلى البحث في أهمية انضمام وزارة الصناعة إلى الجانب اللبناني في اللجنة الاقتصادية المشتركة العليا بين لبنان والمملكة.

بعد الاجتماع، أكد الوزير أبو فاعور "وقوف لبنان الدائم إلى جانب المملكة في ما تواجهه من تحديات واعتداءات، انطلاقا من الثوابت التاريخية القائمة بين البلدين، وتعزيزا لمبدأ وقاعدة أن أمن المملكة هو أمن للعرب".

وشكر أبو فاعور المملكة "على وقوفها الدائم ودعمها المتواصل للبنان، دولة وحكومة وشعبا"، وقال: "إن ما يعلنه البعض أحيانا ضد المملكة، ارتجالا أو عن تصميم، لا يعبر عن حقيقة الموقف اللبناني تجاه السعودية".

وأضاف: "لقد انطلق مسار ايجابي في العلاقات بين البلدين نتيجة قرار متخذ لدى قيادة المملكة وجهود سعادة السفير البخاري، وذلك على المستويات السياسية والاقتصادية، ويجب المحافظة عليه وتطويره. ومن هنا يأتي اللقاء اليوم مع السفير البخاري للنقاش في الخطوات الممكن اتخاذها لتدعيم أسس العلاقات الاقتصادية والصناعية والتبادلية، وطرح مجموعة اقتراحات تؤمن التكامل الاقتصادي والتبادلي بين لبنان والمملكة وتعطي دفعا أكبر لها، اضافة إلى الترحيب بانضمام وزارة الصناعة إلى اللجنة الاقتصادية العليا المشتركة".