شكرا لقرائتكم مذكرات لاعتقال جنود أتراك مُتهمين بالارتباط في غولن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - أنقرة - أ ف ب | منذ 14 ساعة في 18 يونيو 2019 - اخر تحديث في 18 يونيو 2019 / 17:01

اعتقلت السلطات التركية 28 شخصاً وتلاحق 140 آخرين، معظمهم عسكريون، للاشتباه في ارتباطهم في جماعة الداعية المعارض فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.



وأفادت وكالة "الأناضول" الرسمية للأنباء بأن النيابتين العامتين في إزمير وقونية أصدرتا مذكرات لاعتقال 65 و63 من أفراد القوات المسلحة التركية، إضافة الى 22 مدنياً.

وأعلنت النيابة في أنقرة أنها طلبت توقيف 18 شخصاً، بينهم موظفان سابقان في وزارة الخارجية، وثمانية موظفين حاليين، وأربعة مسؤولين سابقين في وزارة الصحة وأربعة أشخاص يعملون في القطاع الخاص للصحة.