دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي إنفوجرافيك أكثر الجنسيات الراغبة في السفر إلى المريخ.. هل دولتك بينها؟

بينما يبدو أن حلم سفر البشر إلى كوكب المريخ لن يتحقق في القريب العاجل، إلا أن البديل المتاح أمامهم حاليًا هو إرسال أسمائهم إلى الكوكب الأحمر كنوع من التذكار.

محطة الفضاء الدولية تفتح أبوابها للسياح قريبًا alqiyady 1 محطة الفضاء الدولية تفتح أبوابها للسياح قريبًا

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فقد أعلنت وكالة ناسا الأمريكية عن إتاحة فرصة للأشخاص العاديين لإرسال أسمائهم والحصول على بطاقة صعود تذكارية، للرحلة الفضائية غير المأهولة إلى المريخ، والتي ستصل هناك خلال عام 2021.

شاهد الإنفوجرافيك التالية، وتعرف على أكثر الجنسيات الراغبة في السفر إلى المريخ، والذين سجلوا أسمائهم لدى ناسا، وذلك بحسب ما ذكر موقع arabic.rt.

© alqiyady إنفوجرافيك أكثر الجنسيات الراغبة في السفر إلى المريخ.. هل دولتك بينها؟المزيد:

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