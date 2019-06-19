هجوم صاروخي يستهدف شركة نفط أمريكية جنوبي العراق

العراق/ إبراهيم صالح/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الأربعاء، عن إصابة 3 أشخاص بهجوم صاروخي، استهدف شركة نفطية أجنبية في محافظة البصرة، أقصى جنوبي البلاد.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان، اطلعت عليه الخليج 365، إن صاروخا من نوع كاتيوشا، سقط على شركة حفر الآبار النفطية في منطقة البرجسية بمحافظة البصرة، ما أدى الى إصابة 3 أشخاص كحصيلة أولية.

في ذات السياق، قال مصدر بقطاع النفط للأناضول، إن الهجوم استهدف شركة "إكسون موبيل" الأمريكية، وهي المقاول الرئيس في اتفاق طويل الأجل مع شركة نفط الجنوب العراقية، لتطوير وإعادة تأهيل الحقل النفطي وزيادة الإنتاج.

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وأشار إلى أن الشركة تقوم بإجلاء موظفيها بعد إصابة مقرها.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للعراق من النفط حاليا نحو 4.7 مليون برميل يوميا، بينما تنتج البلاد فعليا ما بين 4.4 و4.5 مليون برميل يوميا تطبيقا لاتفاق خفض الإنتاج مع "أوبك".

ويعتمد العراق، العضو في منظمة أوبك، على إيرادات النفط، لتمويل ما يصل إلى نحو 95 بالمائة من نفقات الدولة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.