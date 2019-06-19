إقامة صلاة الغائب على مرسي في العاصمة الأفغانية

كابل/ الخليج 365

شهدت العاصمة الأفغانية كابل صلاة الغائب على الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي.

وأقيمت صلاة الغائب على مرسي في مسجد إدغاه في كابل، بمشاركة علماء دين وعدد كبير من المواطنين الأفغان.

ودعا الحضور لمرسي بالرحمة والغفران، متقدمين بالتعازي إلى أسرته وأقاربه.

Advertisements

وعقب الصلاة، رفع المشاركون لافتات عليها صور مرسي مرفقة بكتابات من قبيل "الشهيد مرسي" و"الاستشهاد في سبيل الله هو أملنا أيضا".

والإثنين، أعلن التلفزيون المصري وفاة مرسي، إثر تعرضه لنوبة إغماء أثناء محاكمته في قضية "التخابر مع حماس".



والثلاثاء، كشف محامي أول رئيس مدني منتخب في مصر، عبد المنعم عبد المقصود للأناضول، عن دفن جثمان الراحل عند الخامسة فجر الثلاثاء بالتوقيت المحلي (03:00 تغ)، بإحدى المقابر شرقي العاصمة القاهرة.



وأعلنت الصفحة الرسمية للرئيس الأسبق، عبر "فيسبوك"، أن 8 أشخاص فقط حضروا مراسم دفنه سرا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.