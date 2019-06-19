وفاة سائق ناقلة زيت احتراقا بشاحنته على طريق ينبع – جدة

صحيفة الخليج الالكترونية قضى سائق ناقلة زيت ” مجهول الهوية ” احتراقا اثر ارتطام الناقلة التي يقودها بشاحنة على طريق ينبع – جدة. وذكر المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمدينة المنورة العقيد خالد الجهني أن إدارته تلقت بلاغا عن حادث حريق في ناقلة إثر اصطدامها بشاحنة بمركز الرايس ونتج عنه احتراق كامل للناقلة ووفاة السائق ، وقد سلم الحادث لجهة الاختصاص لاستكمال الاجراءات النظامية.

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