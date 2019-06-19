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صاروخ يصيب موقع عدة مؤسسات نفطية أجنبية في مدينة البصرة العراقية وإصابة اثنين

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وأضافت أن الصاروخ أصاب مقرات السكن والعمليات في البرجسية غربي البصرة، وفقا لوكالة "رويترز".

© AFP 2019 / Bulent Kilic

وذكر مصدر أمني أن إكسون تعد لإجلاء نحو 20 من موظفيها الأجانب على الفور.

وقال مسؤولون في مجال النفط إن من الشركات الأخرى التي تعمل في الموقع "رويال داتش شل" و"إيني" الإيطالية.

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في نفس السياق، ذكر مصدر أمني، أمس، إن صاروخا من نوع كاتيوشا سقط في الجانب الأيسر من مدينة الموصل العراقية.

وأفاد مصدر أمني عراقي، في وقت متأخر من الليل، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن صاروخا من نوع كاتيوشا، سقط على مجمع القصور الرئاسية، في الجانب الأيسر من الموصل مركز نينوى شمال البلاد.

من جهتها أعلنت خلية الإعلام الأمني، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك"، منتصف ليلة اليوم الأربعاء، سقوط صاروخ نوع كاتيوشا بالقرب من قيادة عمليات نينوى دون أضرار.

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