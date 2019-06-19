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إكسون تعتزم إجلاء 20 من موظفيها الأجانب من البصرة في العراق بعد إصابة مقرها بصاروخ

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وقال مسؤولون إن عمليات النفط في جنوب العراق ومنها التصدير لم تتأثر بالهجوم الصاروخي في البصرة، بحسب "رويترز". 

© REUTERS / ESSAM AL-SUDANI

وقالت الشرطة العراقية إن الصاروخ أصاب مقرات السكن والعمليات في البرجسية غربي البصرة.

وفي نفس السياق، ذكر  مصدر أمني قال، أمس الثلاثاء، إن صاروخا من نوع كاتيوشا سقط في الجانب الأيسر من مدينة الموصل العراقية.

وأفاد مصدر أمني عراقي، في وقت متأخر من الليل، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن صاروخا من نوع كاتيوشا، سقط على مجمع القصور الرئاسية، في الجانب الأيسر من الموصل مركز نينوى شمالي البلاد.

من جهتها أعلنت خلية الإعلام الأمني، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك"، منتصف ليلة اليوم الأربعاء، سقوط صاروخ نوع كاتيوشا بالقرب من قيادة عمليات نينوى دون أضرار.

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