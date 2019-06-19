حميدتي: نريد حلا سودانيا والبلاد لا تتحمل التأخير

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان حميدتي

وأوضح دقلو، الذي يشتهر باسم "حميدتي"، أن الجيش قابل ممثلين "عن كل ألوان الطيف الشعب السوداني"، ويقبل بتشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة لإدارة شؤون البلاد.

ودعا حميدتي ما وصفها بـ"الأحزاب العريقة" إلى تحمل المسؤولية وتبدية مصلحة الوطن على المصالح الضيقة، قائلا: "نريد حكومة سريعة، ونريد حلا سودانيا – سودانيا، والبلاد لا تتحمل تأخيرا للحل بعد الآن".

ما هي قوات الجنجويد المرعبة التي يقودها حميدتي؟

مقدم بواسطة: بي بي سي



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وخلال خطابه، الثلاثاء، ركز دقلو على الإدارة الأهلية، قائلا إنه يجب إعادة السلطة إليها، لكن "بعد تنظيمها"، متعهدا بالتحاور مع الإدارات الأهلية في كل ولاية لبحث رؤيتها لحل الأزمة في السودان.

وأضاف "نريد محاربة الفتنة والشائعات التي تحاول منع السودان من الوصول إلى بر الأمان، مشددا على أن "الأمن والجيش مهمتهما حماية البلاد في هذه المرحلة التي وصفها بالحساسة".

وتابع "نحن كمجلس عسكري بعيدون عن السياسة ومهمتنا الوصول إلى الانتخابات".