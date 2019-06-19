أطلقت شركة " أوبر" الأسبوع الماضى ميزة جديدة، أطلقت عليها اسم السائق المفضل، والتى سيتم طرحها أولاً داخل المملكة المتحدة ثم ستنتشر لتغطى كافة الدول التى توجد بها الشركة.
ووفقا لموقع "ميرور" البريطانى، تتيح الميزة للركاب "تفضيل" السائق فى نهاية الرحلة، فعندما ينوى الراكب حجز موعد مسبق لرحلة فى المستقبل، سيتم إخطار السائقين المفضلين أولا.
وقالت متحدثة باسم أوبر: "نريد تمكين السائقين من تنمية أعمالهم الخاصة بطرق جديدة من خلال التطبيق، لا سيما من خلال الاستفادة من الخدمة الرائعة التى يقدمونها لراكبيهم، فإذا قمت بجدولة رحلة إلى المطار على سبيل المثال، سيتم تنبيه السائقين المفضلين لديك ولديهم الخيار الأول للقيام بهذه الرحلة".
كانت هذه تفاصيل خبر أوبر تطلق ميزة جديدة فى المملكة المتحدة.. اعرفها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.