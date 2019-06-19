أوبر تطلق ميزة جديدة فى المملكة المتحدة.. اعرفها

أطلقت شركة " أوبر" الأسبوع الماضى ميزة جديدة، أطلقت عليها اسم السائق المفضل، والتى سيتم طرحها أولاً داخل المملكة المتحدة ثم ستنتشر لتغطى كافة الدول التى توجد بها الشركة.

ووفقا لموقع "ميرور" البريطانى، تتيح الميزة للركاب "تفضيل" السائق فى نهاية الرحلة، فعندما ينوى الراكب حجز موعد مسبق لرحلة فى المستقبل، سيتم إخطار السائقين المفضلين أولا.

وقالت متحدثة باسم أوبر: "نريد تمكين السائقين من تنمية أعمالهم الخاصة بطرق جديدة من خلال التطبيق، لا سيما من خلال الاستفادة من الخدمة الرائعة التى يقدمونها لراكبيهم، فإذا قمت بجدولة رحلة إلى المطار على سبيل المثال، سيتم تنبيه السائقين المفضلين لديك ولديهم الخيار الأول للقيام بهذه الرحلة".