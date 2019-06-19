فى واقعة غريبة من نوعها، وجد رجل استرالي عنكبوت تلتهم فأرًا قزم، فى منتزه ماونت فيلد الوطنى شمال غرب ولاية هوبارت، والتقط الرجل صور للمشهد الذى بدا غريب للوهلة الأولى، نظراً للفارق الكبير بين حجم الفأر والعنكبوت، ولأن الفئران لسيت من طعام العناكب الصيادة.
ونشرت جوستين لاتون من ولاية تاسمانيا، الصورة التي التقطها زوجها على "فيسبوك" وحققت الصورة انتشارًا كبيرًا حيث أظهرت العنكبوت وهى تلتهم الفأر، وكانت قد أدخلته ولم يظهر منه خارج فمها سوى جزء صغير من جسده وذيله.
وقال جراهام ميلدج مدير مجموعة متحف علم العنكبوتيات في أستراليا، إنه حدث غير عادي، وهو أمر نادر الحدوث، موضحًا أنها المرة الأولى التي يرى فيها الفأر القزم فريسة: "من الشائع أكثر أن نرى عنكبوتًا صيادًا يأكل الحشرات الصغيرة، أو الضفادع، أو الأبراص."، بحسب "سكاى نيوز عربية".
ويعد الفأر الفريسة أو ما يعرف بـ"قزم بوسوم"، الحيوان الثديي الأسترالي الوحيد الذي يعيش في البيئات الجبلية، وهو من الكائنات المهددة بالانقراض، ولم يتبق منه سوى أقل من 2000 فأرًا.
كانت هذه تفاصيل خبر صور| عنكبوت يلتهم فأر قزم في استراليا.. ومدير متحف: أمر نادر الحدوث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.