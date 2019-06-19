دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع مراجعة للطابعة WorkForce WF-7610DWF من Epson ظهر على التقنية بلا حدود.

تقدم شركة Espon الطابعة المميزة WorkForce WF-7610DWF والتي توفر طباعة منسقة وواضحة والمدعومة أيضًا باتصال Wi-Fi و Ethernet. تتضمن الطابعة درج الأمامي لتخزين الورق كما تتميز بخراطيش عالية الإنتاج للمساعدة في خفض تكاليف الطباعة. تتمكن هذه الطابعة من طباعة ما يصل إلى 2200 صفحة باستخدام خرطوشة الحبر الأسود XXL.

تأتي الطابعة هذه مع وحدة Automatic Document Feeder بسعة 35 ورقة، كما أنها توفر خاصية A3 للطباعة المزدوجة والمسح الضوئي والنسخ والفاكس. وعلاوةً على درج التخزين الأمامي، تقدم الطابعة لوحة خلفية توفر إنتاجية مُحسّنة، مما يعني انه يمكنك طباعة مجموعة واسعة من الورق أو الأظرف أو الملصقات الأكثر سمكًا لتناسب احتياجات عملك.

يتيح لك تطبيق Epson Connect طباعة جميع المستندات المهمة من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، كما يمكنك أيضًا الطباعة من أي مكان في العالم عن طريق إرسال الملفات بالبريد الإلكتروني مباشرة إلى الطابعة وتخزين المستندات الممسوحة ضوئيًا في الخدمات السحابية. وعلاوةً على ذلك، تتوافق هذه الطابعة مع خدمة Google Cloud Print و Apple AirPrint. ولمزيد من التنوع، تتيح لك خاصية Wi-Fi Direct إمكانية الطباعة السهلة من الأجهزة اللاسلكية دون الحاجة إلى الاتصال بموجه لاسلكي.

تأتي طابعة WF-7610DWF مع دعم PrecisionCore، وهي تقنية الطباعة الأكثر تقدمًا من شركة Epson، حيث تعمل على توفير إنتاج وجودة رائدة على مستوى الصناعة التي تشتهر بها الشركة بالسرعات العالية المطلوبة للطباعة المكتبية والصناعية.

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أما بالنسبة لتقنية DURABrite Ultra Ink من Epson، فهي تُعد مثالية لإنتاج مستندات أعمال شبيهة بالليزر. وباستخدام خرطوشة الحبر الأسود XXL، تكلف صفحة A4 السوداء حوالي 1.1p فقط، والتي تتضمن 0.7p للورق.

ووفقًا للشركة، فإن الطابعة قادرة على الإنتاج بسرعات تبلغ 18 صفحة في الدقيقة للطباعة أحادية اللون و 10 صفحات في الدقيقة للطباعة الملونة، وكلاهما على ورق A4 مع سرعات جيدة لطابعة نافثه الحبر.

يتمكن درج الورق الرئيسي من تخزين ما يصل إلى 250 ورقة من نوع +A3، ولا يوجد درج ثانٍ، لذا فإن تخزين مجموعات الورق A3 و A4 في نفس الوقت يعد غير ممكن. ومع ذلك، هناك فتحة من الخلف لتخزين ورقة واحدة.

مواصفات طابعة WorkForce WF-7610DWF من Epson:

السعر: 130 جنيه إسترليني

سهلة الاتصال بـ Wi-Fi و Ethernet

قادرة على الطباعة على الجانبين والمسح الضوئي والنسخ

الطباعة حتى A3+

شاشة تعمل باللمس

هذا الموضوع مراجعة للطابعة WorkForce WF-7610DWF من Epson ظهر على التقنية بلا حدود.