شكرا لقرائتكم المغرب: تفكيك خلية يشتبه بارتباطها في "داعش" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرباط - أ ف ب | منذ 8 ساعات في 18 يونيو 2019 - اخر تحديث في 18 يونيو 2019 / 17:01

أعلنت السلطات المغربية أنها فككت اليوم الثلثاء خلية من خمسة أفراد يشتبه في صلتهم بتنظيم "داعش"، تخطط لعمليات "إرهابية نوعية" في المملكة. وأشار بيان للمكتب المركزي للأبحاث القضائية إلى أن عناصره تمكنت من توقيف المشتبه بهم في مدينة تطوان (شمال)، وتتراوح أعمارهم بين 23 و33 سنة.



وأوضح أن المتابعة الأمنية كشفت سعي هؤلاء "إلى التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية وإجرامية نوعية في المملكة". وأضاف أنهم "بايعوا الأمير المزعوم لتنظيم داعش، وربطوا علاقات بمقاتلين في الساحة السورية العراقية بغرض الاستفادة من خبراتهم". وأشار إلى حجز أجهزة الكترونية وأسلحة بيضاء وبذلة عسكرية.

وتعلن السلطات المغربية من حين إلى آخر عن تفكيك خلايا يشتبه في موالاتها للتنظيم المتطرف. ويأتي الإعلان عن تفكيك هذه الخلية بينما تجري منذ مطلع أيار (مايو) محاكمة 24 متهماً في قضية قتل سائحتين اسكندنافيتين، جنوب المغرب، أواخر العام الماضي. واعترف المنفذون الرئيسيون لهذه الجريمة في المحكمة بموالاة تنظيم "داعش".

وتقول السلطات إن المتهمين في هذه القضية ينتمون إلى خلية بايعت التنظيم، من دون أن يكون لديها أي اتصال بكوادره في سورية أو العراق.