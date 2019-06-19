سوار ذكي يقوم بصعقك لتتخلص من عاداتك السيئة

يمارس الكثيرون عادات سيئة ربما تثير إزعاجهم هم شخصيًا، إلا أنهم لا يستطيعون التخلص منها، وهو ما جعل إحدى شركات التكنولوجيا لابتكار سوار ذكي يقوم بصعق مرتديه كلما أقدم على إحدى عاداته السيئة، مثل الإفراط في تناول الطعام أو التدخين.
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وبحسب ما ذكرته تقارير إخبارية، فإن السوار الذكي يقوم بصعق صاحبه في منطقة المعصم في كل مرة يقوم فيها بعادة سيئة، والتي قد تشمل أيضًا قضم الأظافر أو الاستغراق في نوم عميق.
وقالت التقارير أن السوار مرتبط بتطبيق على الهاتف الذكي، حيث يقوم الشخص بتسجيل عاداته السيئة التي يرغب بالتخلص منها عليه، ثم يتولى التطبيق مهمة التواصل مع السوار الذكي لإرسال الصعقة الكهربائية، في حال الإقدام على عادة سيئة.
وتعتمد فكرة عمل السوار على جعل مرتديها يرغبون في التخلص نهائيًا من عاداتهم السيئة، لأنها في هذه الحالة ستكون مصدرًا للآلام الناتجة من الصعقات الكهربائية التي يتعرضون لها.
أما فيما يتعلق بقوة الصعقة الكهربائية، فهي تبلغ 350 فولت، وتستطيع بطارية السوار إعطاء 150 صعقة كهربائية بعد شحنها، وذلك وفقًا لما جاء في التقارير.
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