شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة.. احتراق ناقلة زيت ووفاة قائدها جراء حادث تصادم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توفي قائد ناقلة زيت، إثر اصطدامه بشاحنة قلاب بالرايس طريق ينبع جدة السريع، نتج عنه احتراق كامل للناقلة.

وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العميد خالد مبارك الجهني إنه ورد بلاغ عند الساعة ١٧:٣٦ عصر اليوم الثلاثاء عن حادث حريق في ناقلة زيت إثر اصطدامها بشاحنة قلاب بالرايس طريق ينبع جدة السريع.

وتابع الجهني أنه نتج عن الحادثة احتراق كامل للناقلة ووفاة السائق، مؤكدًا أنه تم تسليم الحادث لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية.

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