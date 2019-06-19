ناسا تلتقط صورة مذهلة لحفرة عرضها 50 قدما على سطح كوكب المريخ

التقطت أداة تجربة علوم التصوير عالية الدقة HiRISE على مدار المريخ الاستطلاعية التابعة لوكالة ناسا لعلوم الفضاء، صورة تظهر فيها حفرة عرضها 50 قدما تشكلت على الكوكب الأحمر بعد حدوث تصادم. وتوقع العلماء أن هذه الحفرة حدثت خلال الثلاث سنوات الماضية فى الفترة ما بين سبتمبر 2016 وفبراير 2019، وذلك وفقا لتقرير الديلى ميل حسب تصريحات وكالة الفضاء. وهناك مؤشرات تؤكد حدوثها فى شهر إبريل الماضى، وهو ما جعل العلماء يبحثون فى المواد المظلمة المكشوفة تحت الغبار الأحمر على سطح الكوكب، فمن المحتمل يكون هو السبب فى إنشاء الحفرة التى يتراوح عرضها بين 49 إلى 53 قدما وقد تم تشكيله بواسطة جسم يبلغ قطره حوالى 5 أقدام.

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