نيبينزيا: مذكرة سوتشي حول سوريا نفذت بالكامل والأعمال القتالية تمليها الضرورة

الأمم المتحدة — سبوتنيك. وقال نيبينزيا: "سمعنا اليوم مرة أخرى حديث حول ضرورة استعادة وقف إطلاق النار [بمحافظة إدلب السورية] والالتزام بمذكرة سوتشي الموقعة في 17 أيلول/سبتمبر 2018".

© REUTERS / BRENDAN MCDERMID

وتابع نيبينزيا بهذا الصدد: "أؤكد أن مذكرة سوتشي نفذت بالكامل، وجميع الأعمال القتالية التي تجري تمليها الضرورة للرد على استفزازات الإرهابيين".

وختم المبعوث الروسي، قائلا، أن "المذكرة الروسية التركية لا تحظر محاربة الإرهاب، بل تشجعه".

Advertisements

يذكر أنه في أعقاب المحادثات بين الرئيسيين الروسي، فلاديمير بوتين، والتركي، رجب طيب أردوغان، في سوتشي، في 17 أيلول/سبتمبر الماضي، وقَع وزيرا الدفاع في البلدين مذكرة حول استقرار الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب.

واتفق البلدان على إنشاء منطقة منزوعة السلاح على طول خط الفصل بين المعارضة المسلحة والقوات الحكومية بعمق 15 إلى 20 كيلومترًا مع انسحاب المسلحين المتطرفين، ثم يتم سحب الأسلحة الثقيلة من هذه المنطقة، وبشكل خاص جميع الدبابات، وأنظمة إطلاق الصواريخ ، والمدفعية من جميع فصائل المعارضة.

وشكلت محافظة إدلب الوجهة الأساسية لجميع الفصائل المسلحة التي رفضت الدخول في عملية المصالحة التي شهدتها المحافظات السورية بالتزامن مع العمليات العسكرية للجيش السوري.