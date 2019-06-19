نيبينزيا: روسيا ستبقى ملتزمة باتفاقيات استقرار الوضع في سوريا

الأمم المتحدة — سبوتنيك. وقال نيبنزيا: "على الرغم من الاستفزازات والهجمات العدوانية التي يشنها المسلحون، ستظل روسيا ملتزمة بالاتفاقيات القائمة مع تركيا بشأن الاستقرار في إدلب".

© Sputnik . Nancy Sisil

وأشار إلى أن "عسكريو روسيا وتركيا على اتصال مستمر، فضلا عن تنسيق الأعمال من أجل منع تصاعد العنف وزعزعة الاستقرار".

وأضاف رئيس البعثة الروسية "ومع ذلك، فإن روسيا وتركيا لن تغمضا أعينهما عن الأعمال الاستفزازية الخطيرة للإرهابيين التي تهدد الأراضي التركية والقاعدة الجوية الروسية في "حميميم" والعسكريين السوريين والمدنيين".

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يذكر أنه في أعقاب المحادثات بين الرئيسيين الروسي، فلاديمير بوتين، والتركي، رجب طيب أردوغان، في سوتشي، في 17 أيلول/سبتمبر الماضي، وقَع وزيرا الدفاع في البلدين مذكرة حول استقرار الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب.

واتفق البلدان على إنشاء منطقة منزوعة السلاح على طول خط الفصل بين المعارضة المسلحة والقوات الحكومية بعمق 15 إلى 20 كيلومترًا مع انسحاب المسلحين المتطرفين، ثم يتم سحب الأسلحة الثقيلة من هذه المنطقة، وبشكل خاص جميع الدبابات، وأنظمة إطلاق الصواريخ ، والمدفعية من جميع فصائل المعارضة.

وشكلت محافظة إدلب الوجهة الأساسية لجميع الفصائل المسلحة التي رفضت الدخول في عملية المصالحة التي شهدتها المحافظات السورية بالتزامن مع العمليات العسكرية للجيش السوري.