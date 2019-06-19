عضو حكومي في لجنة الحديدة: تصعيد الحوثي يكشف عن خطط لنسف التهدئة في سياق تصعيد إيراني

القاهرة — سبوتنيك. وقال العميد دويد وهو المتحدث باسم قوات المقاومة الوطنية في الجيش التابع للحكومة الشرعية، في تغريدة على "تويتر": "التصعيد الأخير للحوثي في الحديدة يتجاوز فكرة خرق وقف النار، ويكشف عن خطط لنسف التهدئة في سياق تصعيد إيراني شامل بالمنطقة".

وأضاف: "نجدد التزامنا باتفاق السويد وندعو الأمم المتحدة لاتخاذ موقف تجاه التصرفات الصبيانية المهددة للاتفاق".

وتابع، متوعدا: "ما لم فلدينا الحل الذي ذاق الحوثي اليوم جزءا من مرارته".

واندلعت معارك بين الجيش اليمني وجماعة أنصار الله، مساء الثلاثاء، في مدينة الحديدة إثر هجوم واسع شنه مقاتلو الجماعة بأسلحة متوسطة وثقيلة على مواقع عسكرية في شارع الخمسين شرق مدينة الحديدة، حسب مصدر عسكري لـ"سبوتنيك".

واتهمت "أنصار الله" الجيش بشن قصف مدفعي على سوق الحلقة وحارة الضبياني وجنوب فندق الاتحاد في منطقة 7 يوليو السكنية شمال شرقي مدينة الحديدة، واستهداف مدينة الشباب في شارع التسعين شمال شرقي المدينة بأسلحة متوسطة.