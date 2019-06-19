تجمع المهنيين يعلن عن مظاهرات بالخرطوم والولايات الأربعاء

الخرطوم/ بهرام عبد المنعم/ الخليج 365

أعلن تجمع المهنيين السودانيين، الثلاثاء، عن مظاهرات ليلية في العاصمة الخرطوم والولايات، الأربعاء؛ لمطالبة المجلس العسكري الانتقالي بتسليم الحكم إلى سلطة مدنية، ولإدانة عملية فض الاعتصام.

وأضاف التجمع، في بيان، أنه سيتم تنظيم تجمعات ولقاءات في الأحياء والقرى بكافة الولايات، لتوضيح الوضع السياسي الراهن.

ومنذ أن انهارت مفاوضاتهما، الشهر الماضي، يتبادل المجلس العسكري الانتقالي و"قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي، اتهامات بالرغبة في الهيمنة على أجهزة السلطة المقترحة خلال المرحلة الانتقالية.

وشدد التجمع، أبرز مكونات قوى التغيير، على ضرورة استمرار التزام التظاهرات والمواكب بالسلمية في المطالبة بتسليم السلطة، والتنديد بفض الاعتصام.

وسقط 128 قتيلا في فض قوات أمنية اعتصاما أمام مقر القيادة العامة الجيش بالخرطوم، في 3 يونيو/ حزيران الجاري، وأحداث عنف تلته، بحسب اللجنة المركزية لأطباء السودان (تابعة للمعارضة)، الأحد. بينما أفادت وزارة الصحة في أخر إحصاء لها بمقتل 61 شخصا.

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وتشترط قوى التغيير لاستئناف المفاوضات مع المجلس العسكري أن يعترف بارتكابه جريمة فض الاعتصام، وتشكيل لجنة تحقيق دولية.

وأعلن نائب رئيس المجلس العسكري، الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الثلاثاء، اعتزام المجلس تشكيل حكومة تكنوقراط انتقالية "بأقصى سرعة" إلى حين إجراء انتخابات.

وأعرب المجلس العسكري مرارا عن اعتزامه تسليم السلطة إلى المدنيين، لكن قوى التغيير تتخوف من احتمال التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.

وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة، بعد 30 عاما في الحكم، وذلك تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.



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