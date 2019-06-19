تظاهرات ليلية بالسودان تطالب بتسليم السلطة للمدنيين

الخرطوم / بهرام عبد المنعم / الخليج 365

خرج مئات الأشخاص في تظاهرات ليلية حاشدة بالسودان، الثلاثاء، للمطالبة بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.

ونشر ناشطون فيديوهات وصورا لتظاهرات ليلية بحيي الصحافة والكلالكة بالعاصمة الخرطوم، وأحياء ود نوباوي، وود أورو، وود البنا، والثورة، والعرضة، بمدينة أم درمان غربي العاصمة.

وأفاد شهود عيان للأناضول، أن المتظاهرين رفعوا الأعلام الوطنية، ورددوا شعارات تطالب بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، ورافضة لمجزرة فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش.

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وفي وقت سابق الثلاثاء، خرج آلاف في تظاهرة حاشدة بمدينة بورتسودان شرقي البلاد، للمطالبة بالحرية، وعودة خدمة الإنترنت، وتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.

وأعلن نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو "حميدتي"، الثلاثاء، اعتزام تشكيل حكومة تكنوقراط انتقالية، "بأقصى سرعة" إلى حين إجراء انتخابات.

وتتصاعد مخاوف في السودان على لسان قوى التغيير، من احتمال تكرار ما حدث في دول عربية أخرى، من حيث التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي بتسليم الحكم إلى سلطة مدنية.

وفي 11 أبريل/ نيسان الماضي، عزلت قيادة الجيش عمر البشير من الرئاسة، بعد 30 عاما في الحكم، وذلك تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.