ناسا تطلب المساعدة لاختيار "أغانى" لرواد الفضاء بالمهام المقبلة

تقوم ناسا بتطوير قائمة تشغيل خاصة لرواد الفضاء للاستماع إليها خلال الرحلات المستقبلية إلى القمر، وتدعو وكالة الفضاء الجمهور إلى المساعدة فى إنشاء قائمة الأغانى المسماة "ناسا مون تونز"، وهناك بالفعل الآلاف من الاقتراحات تم إرسالها لوكالة الفضاء.

ووفقا لموقع "ميرور" البريطانى، طلبت ناسا من الجمهور تقديم الاقتراحات الغنائية فى الفترة بين 3 يونيو وحتى 28 يونيو، وهذا يعتبر نفس الإطار الزمنى الذى كان رواد فضاء Apollo 11 يستعدون فيه لمهمتهم قبل 50 عامًا، ويتم استقبال المقترحات عبر هاشتاجapollo 11 و nasamoontunes على موقع تويتر.

واقترح العديد من المستخدمين مجموعة من الأغانى المرتبطة بالقمر، بما فى ذلك "Fly Me To The Moon" ، و "Walking On The Moon" و "Man On The Moon"، بينما اختار آخرون أغانى متعلقة بالفضاء مثل "Rocket Man" ، "ستارمان" و "سوبر نوفا".