تقوم ناسا بتطوير قائمة تشغيل خاصة لرواد الفضاء للاستماع إليها خلال الرحلات المستقبلية إلى القمر، وتدعو وكالة الفضاء الجمهور إلى المساعدة فى إنشاء قائمة الأغانى المسماة "ناسا مون تونز"، وهناك بالفعل الآلاف من الاقتراحات تم إرسالها لوكالة الفضاء.
ووفقا لموقع "ميرور" البريطانى، طلبت ناسا من الجمهور تقديم الاقتراحات الغنائية فى الفترة بين 3 يونيو وحتى 28 يونيو، وهذا يعتبر نفس الإطار الزمنى الذى كان رواد فضاء Apollo 11 يستعدون فيه لمهمتهم قبل 50 عامًا، ويتم استقبال المقترحات عبر هاشتاجapollo 11 و nasamoontunes على موقع تويتر.
واقترح العديد من المستخدمين مجموعة من الأغانى المرتبطة بالقمر، بما فى ذلك "Fly Me To The Moon" ، و "Walking On The Moon" و "Man On The Moon"، بينما اختار آخرون أغانى متعلقة بالفضاء مثل "Rocket Man" ، "ستارمان" و "سوبر نوفا".
كانت هذه تفاصيل خبر ناسا تطلب المساعدة لاختيار "أغانى" لرواد الفضاء بالمهام المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.