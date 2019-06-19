الإمارات خامس أكثر دولة جاهزة للتغيير في العالم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

احتلت الإمارات تصنيفاً متقدماً في المرتبة الخامسة على مؤشر «كي بي أم جي» لجاهزية الدول للتغيير 2019 (CRI) من بين 140 دولة، الذي يصنّف الدول المشاركة وفق مدى استعدادها نحو الاستجابة إلى مواكبة التغييرات الهامة عالمياً، حيث قام المؤشر بقياس مدى جاهزية البلدان استناداً إلى 3 ركائز أساسية للقدرة شملت المؤسسات والحكومات والأفراد والمجتمع المدني، وتعد الإمارات هي الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي احتلت مرتبة متقدمة ضمن المراكز العشرة الأولى.

وتركز نسخة هذا العام من مؤشر CRI على جاهزية الدول نحو تغيرات المناخ وقدرتها على تحديد ومعالجة المخاطر الناجمة عنها والتخفيف من حدّتها. وقد تفوقت دولة الإمارات العربية المتحدة على العديد من الدول المتقدمة التي شملها المؤشر مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا، حيث حلّت في المرتبة الخامسة بعد سويسرا وسنغافورة والدنمارك والسويد.

وتجسيداً لالتزامها نحو معالجة القضايا البيئية، قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بتطوير برنامج وطني قوي للحد من التغيرات المناخية بحلول 2050. وتهدف الخطة الوطنية لتغيرات المناخ نحو دمج جهود الدولة للتعامل مع التغيرات المناخية ضمن إطار عمل واحد وتحديد الأولويات الاستراتيجية.

وصرّحت فيونا توليت، مدير الأفراد والتغيير في «كي بي أم جي» لوار جلف: «تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة اتخاذ خطوات كبيرة نحو بناء مستقبل مستدام ونظيف لمواطنيها. وتهدف الحكومة إلى استثمار ما يناهز 600 مليار درهم بحلول 2050 لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في البلاد وتعزيز نموها الاقتصادي المستدام. ولضمان النجاح في البرنامج، فإننا نحتاج إلى العمل معاً لتحقيق هدفنا المشترك الذي يتمثل في مستقبل نظيف ومزدهر».

وأشار التقرير إلى ان الدول ال10الأوائل حافظت على تصنيفها المتقدم على مؤشر CRI دون تغيير كبير عن العام 2017، ما عدا النرويج التي قفزت من المرتبة 11 إلى المرتبة 8 لتحل محل فنلندا ضمن المراتب العشرة الأولى.