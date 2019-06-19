شكرا لقرائتكم خبر عن «التلجراف»: «السركال أفينيو» يضم 60 استوديو والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت صحيفة التلجراف البريطانية أن مجمع «السركال أفينيو» الإبداعي، أحد أهم محاور الفن المعاصر في دبي، يضم أكثر من 60 استوديو للفن والتصميم لهواة الفنون بمختلف أنواعها، وأبرز الفنانين المحليين والعالميين، وفقاً لما ذكره المكتب الإعلامي لحكومة دبي على حسابه الرسمي في «تويتر» أمس.
يعجّ المجمع بالمعارض الفنية الرائدة لفنانين من كل أنحاء العالم، مثل «كربون دبي 12»، و«إزابيل فان دن إيندي»، ويضم «صلصالي» وهو أول متحف خاص في الإمارة، واستوديو «ساتلايت»، و«فن ديزاينز»،، إضافة إلى «ذا فريدج»، وهي منظمة للفنون التعبيريّة ترعى الموسيقيّين والفنانين التعبيريين في المنطقة.
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